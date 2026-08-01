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Majorque se révolte contre un tourisme qui dépossède les habitants de leur territoire

par Julio Batle Lorente, Profesor Titular de Universidad, Universitat de les Illes Balears
Majorque ne proteste pas contre ceux qui viennent, mais contre un modèle qui contraint ceux qui y vivent à partir. Face à cette contradiction doit émerger une nouvelle figure : celle du « touriste conscient de son impact ».La Conversation


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