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Observatoire des droits humains

Inde : la crise de la classe moyenne nourrit la colère étudiante

par Christophe Jaffrelot, Directeur de recherche au CERI, Sciences Po
L’actuelle fronde des étudiants en Inde reflète les difficultés d’une classe moyenne dont l’essor a nettement ralenti au cours de ces dernières années.La Conversation


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