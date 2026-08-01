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Observatoire des droits humains

Bavure scientifique : quand un grand physicien se penche sur les « pouvoirs » des sourciers

par Denis Machon, Professeur, INSA Lyon – Université de Lyon
Le pouvoir des sourciers est-il réel ? Yves Rocard, un grand physicien, a tenté de répondre par l’affirmative avec une expérience source de nombreuses surprises.La Conversation


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