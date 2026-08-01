Les plans de travail en quartz, à l’origine d’une crise de santé publique aux États-Unis et dans le monde
par David Michaels, Professor of Public Health, George Washington University
Robert Harrison, Senior Attending Physician in Occupational Health, University of California, San Francisco
Les travailleurs qui produisent des plans de travail et autre dispositifs en pierre reconstituée, un matériau utilisé pour rénover les cuisines de millions de foyers, sont exposés à la silicose, une maladie incurable.
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- samedi 1er août 2026