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Observatoire des droits humains

Pourquoi Ceuta est au cœur d’une crise migratoire permanente

par María López Belloso, Profesora e Investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de deusto, Universidad de Deusto
La crise migratoire à Ceuta révèle comment la géopolitique, la dépendance de l’Europe à l’égard du Maroc et les limites des capacités institutionnelles transforment la frontière en un défi pour la démocratie et les droits humains.La Conversation


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