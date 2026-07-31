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El Niño : le monde est entré « en terrain inconnu »

Il revient tous les deux à sept ans. Mais cette fois-ci, le phénomène climatique El Niño sévit sur une planète dont les océans n’ont jamais été aussi chauds. Alors que de nouvelles prévisions météorologiques font craindre le pire, le chef de l’ONU avertit que le monde est désormais entré « en terrain inconnu ».


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© Nations Unies -
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