Moyen-Orient : Guterres alerte contre une guerre aux conséquences mondiales

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a lancé vendredi un appel pressant à mettre fin à l'escalade militaire dans le Golfe persique, estimant que le conflit, qui dure depuis plus de cinq mois, est devenu « un moteur d'instabilité mondiale » dont les répercussions se font désormais sentir bien au-delà du Moyen-Orient.



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