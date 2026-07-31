El Niño : pourquoi des millions de vies sont en danger

Des inondations en Afrique orientale, une sécheresse persistante en Afrique australe. Le retour du phénomène climatique El Niño pourrait bouleverser le quotidien de millions de personnes. L’ONU tente de mettre à profit les mois de préavis offerts par les prévisions climatiques pour limiter les dégâts.



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