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À Sao Tomé-et-Principe, l’ONU soutient la confiance des citoyens dans les urnes

À deux mois des élections législatives, locales et régionales prévues le 27 septembre à Sao Tomé-et-Principe, les Nations Unies intensifient leur soutien à la Commission électorale nationale, aux médias et à la société civile afin de renforcer l'intégrité de l'information électorale et de préserver la confiance des citoyens dans les urnes.


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© Nations Unies -
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