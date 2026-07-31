Monde. La chaleur extrême met en évidence la convergence mortelle entre changement climatique, cupidité des grandes entreprises et défaillance politique, alors que les droits partent en fumée

par Amnesty International

En réaction aux phénomènes météoroloqiues extrêmes liés à la chaleur autour du monde, notamment aux épisodes intenses d’incendies, de sécheresses et d’inondations, Marta Schaaf, directrice du programme Justice climatique, économique et sociale et Responsabilité des entreprises à Amnesty International, a déclaré : « La chaleur extrême n’est pas seulement un phénomène météorologique, elle revêt une dimension politique. […] The post Monde. La chaleur extrême met en évidence la convergence mortelle entre changement climatique, cupidité des grandes entreprises et défaillance politique, alors que…



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