Espagne. Il faut veiller à placer les droits humains, la dignité et l’humanité au cœur de la réponse apportée à l’afflux exceptionnel de personnes à Ceuta

par Amnesty International

En réaction au passage de dizaines de milliers de personnes, dont des mineur·e·s, depuis le Maroc jusquà l’enclave espagnole de Ceuta et aux décès signalés de 43 personnes, Esteban Beltrán, directeur d’Amnesty International Espagne, a déclaré : « Nous suivons ce qui se passe de très près. Les autorités espagnoles et marocaines doivent placer leurs obligations en matière […] The post Espagne. Il faut veiller à placer les droits humains, la dignité et l’humanité au cœur de la réponse apportée à l’afflux exceptionnel de personnes à Ceuta appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet