Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Espagne. Il faut veiller à placer les droits humains, la dignité et l’humanité au cœur de la réponse apportée à l’afflux exceptionnel de personnes à Ceuta

par Amnesty International
En réaction au passage de dizaines de milliers de personnes, dont des mineur·e·s, depuis le Maroc jusquà l’enclave espagnole de Ceuta et aux décès signalés de 43 personnes, Esteban Beltrán, directeur d’Amnesty International Espagne, a déclaré :  « Nous suivons ce qui se passe de très près. Les autorités espagnoles et marocaines doivent placer leurs obligations en matière […] The post Espagne. Il faut veiller à placer les droits humains, la dignité et l’humanité au cœur de la réponse apportée à l’afflux exceptionnel de personnes à Ceuta appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ El Niño : pourquoi des millions de vies sont en danger
~ À Sao Tomé-et-Principe, l’ONU soutient la confiance des citoyens dans les urnes
~ Pourquoi les vieux torchons essuient-ils mieux que les neufs ?
~ Que peut nous apprendre l’Australie, référence mondiale en matière d’alerte, sur la gestion des incendies ?
~ Pourquoi les vieux torchons essuient-ils mieux que les neufs ?
~ Vie sexuelle des rainettes : comment les femelles construisent de meilleurs nids en s'accouplant avec plusieurs partenaires
~ Que peut nous apprendre l’Australie, référence mondiale en matière d’alerte, sur la gestion des incendies ?
~ La fée Morgane : comment la sœur du roi Arthur est-elle devenue la plus célèbre des sorcières médiévales ?
~ Les tout premiers influenceurs au monde étaient français et sont nés après la Révolution
~ Les séquelles du cancer compliquent souvent l’usage des outils numériques
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter