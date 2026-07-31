Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi les vieux torchons essuient-ils mieux que les neufs ?

par Rebecca Van Amber, Senior Lecturer in Fashion & Textiles, RMIT University
Avant de remplacer vos vieux torchons, réfléchissez-y à deux fois. Leur aspect fatigué cache souvent de meilleures performances que celles d’un modèle neuf.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Que peut nous apprendre l’Australie, référence mondiale en matière d’alerte, sur la gestion des incendies ?
~ Pourquoi les vieux torchons essuient-ils mieux que les neufs ?
~ Vie sexuelle des rainettes : comment les femelles construisent de meilleurs nids en s'accouplant avec plusieurs partenaires
~ Que peut nous apprendre l’Australie, référence mondiale en matière d’alerte, sur la gestion des incendies ?
~ La fée Morgane : comment la sœur du roi Arthur est-elle devenue la plus célèbre des sorcières médiévales ?
~ Les tout premiers influenceurs au monde étaient français et sont nés après la Révolution
~ Les séquelles du cancer compliquent souvent l’usage des outils numériques
~ Mali : Les frappes aériennes menées par « Africa Corps », sous le contrôle de la Russie, tuent des civils
~ Retourner sur la Lune : voici pourquoi le défi parait plus grand qu’en 1969
~ Qu’est-ce que la littérature « jeune adulte » ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter