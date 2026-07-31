Que peut nous apprendre l’Australie, référence mondiale en matière d’alerte, sur la gestion des incendies ?
par Elliot Convery-Fisher, Research Fellow in Socio-Ecology of Fire Management, Royal Botanic Garden Edinburgh
Kate Parkins, Bushfire Risk Analyst, The University of Melbourne
Comment prévenir efficacement la population face aux feux de végétation ? L’exemple australien montre que des alertes claires et cohérentes sont indispensables, mais qu’elles ne suffisent pas toujours à faire changer les comportements.
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- vendredi 31 juillet 2026