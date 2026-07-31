La fée Morgane : comment la sœur du roi Arthur est-elle devenue la plus célèbre des sorcières médiévales ?
par Nicole Kimball, Casual Academic, School of Humanities, Creative Industries and Social Sciences, University of Newcastle
La fée Morgane n’a pas toujours été l’ennemie du roi Arthur. Les premiers textes médiévaux en font une savante et une guérisseuse, avant que les romans de chevalerie ne la transforment en magicienne vindicative.
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- vendredi 31 juillet 2026