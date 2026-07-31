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Les tout premiers influenceurs au monde étaient français et sont nés après la Révolution

par Emma Schwak, PhD Reseacher in the Department of History, European University Institute
Comment s’habiller, recevoir, décorer son intérieur ou choisir un restaurant : après 1789, ces questions deviennent essentielles pour une société en pleine recomposition. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les tout premiers influenceurs de l’histoire.La Conversation


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