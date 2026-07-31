Mali : Les frappes aériennes menées par « Africa Corps », sous le contrôle de la Russie, tuent des civils

par Human Rights Watch

Click to expand Image Région de Mopti, Mali. © 2016 Luis Dafos/Getty Images (Nairobi, le 31 juillet 2026) – L’Africa Corps, contrôlé par le gouvernement russe, a mené des frappes aériennes dans le centre du Mali le 15 juin 2026, qui ont tué huit civils, dont trois enfants, dans une attaque manifestement illégale, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.Ce matin-là, un avion identifié par deux sources militaires maliennes comme un Soukhoï Su-24 a largué au moins deux munitions sur le village de Kyrnia, dans la région de Mopti. La première a frappé à l’extérieur de la résidence…



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