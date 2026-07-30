Québec solidaire soutiendra massivement l’agriculture locale grâce à son réseau d’épiceries publiques

Sherbrooke, le 29 juillet 2026 – Les porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal et Sol Zanetti, et la députée de Verdun, Alejandra Zaga Mendez, étaient de passage aujourd’hui à Sherbrooke en compagnie de la candidate solidaire Stéphanie Vachon et de équipe de l’Estrie pour dévoiler la stratégie du parti pour soutenir l’agriculture locale et renforcer la souveraineté alimentaire du Québec via son réseau d’épiceries publiques.

« Être agriculteur, c’est un métier noble et très exigeant, mais c’est pas toujours payant. Une entreprise agricole sur deux au Québec fait des revenus de moins de 100 000$ par année. Beaucoup d’agriculteurs et d’agricultrices n’arrivent même pas à bien vivre de leur travail. On doit faire mieux pour soutenir nos agriculteurs, pour leur apporter de la sécurité financière et surtout, de la prévisibilité. C’est pourquoi un gouvernement solidaire soutiendra massivement l’agriculture locale à travers son réseau d’épiceries publiques », déclare Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

« L’alimentation est un droit, et pourtant, depuis 5 ans, le prix du panier d’épicerie a augmenté de 27%. C’est énorme. Beaucoup de familles et d’étudiants ici à Sherbrooke ont de la difficulté à faire leur épicerie comme avant. Toutefois, grâce à l’épicerie publique qui serait implantée à Sherbrooke, des milliers de familles auront accès à des aliments locaux à prix abordable. Et ça, ça va bénéficier directement à nos producteurs et productrices agricoles ici en Estrie », ajoute Stéphanie Vachon, candidate de Québec solidaire dans Sherbrooke.

Pour faire face à la hausse constante des prix en épicerie et garantir des prix justes aux agriculteurs, Québec solidaire mettra sur pied un réseau d’épiceries publiques à but non lucratif de type grossiste alimentaire qui aura pour mission d’approvisionner les institutions publiques et de favoriser l’accès à des aliments locaux abordables pour les consommateurs.

« Notre réseau d’épiceries publiques va bénéficier à tout le monde dans la chaîne d’approvisionnement. Pour les agriculteurs, ça représente de la stabilité et de la prévisibilité grâce à l’achat de grands volumes à un prix juste pour nos agriculteurs. Ça représente aussi un meilleur rendement puisque notre réseau achètera des récoltes complètes, contrairement aux supermarchés, qui laissent beaucoup de légumes à la ferme parce qu’ils ne répondent pas aux standards esthétiques. Pour les consommateurs, enfin, c’est des produits frais et locaux à prix abordables. Tout le monde y gagne », ajoute Alejandra Zaga Mendez, députée de Verdun.

Faits saillants



Québec solidaire propose la mise en place d’un réseau d’épiceries publiques à but non lucratif de type grossiste alimentaire qui aura pour mission d’approvisionner les institutions publiques et de favoriser l’accès à des aliments locaux abordables pour les consommateurs.

Ce nouveau réseau aura une cible de 75% d’achat local auprès des producteurs et des transformateurs locaux pour répondre aux besoins fixes des hôpitaux, des CPE et des CHSLD pour garantir l’achat de volumes stables et prévisibles aux agriculteurs, à prix juste.

15 points de services ouverts aux consommateurs seront également déployés partout au Québec pour desservir les déserts alimentaires et les communautés éloignées où les prix sont plus élevés, tout en court-circuitant les intermédiaires coûteux. En ce sens, 10 épiceries publiques seront implantées dans des zones urbaines et 5 seront dans des zones régionales.

La souveraineté alimentaire, un projet de société

Pour le porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, le réseau d’épiceries publiques proposé par le parti est aussi un outil pour renforcer notre souveraineté alimentaire.

« Notre agriculture est riche au Québec, on a la capacité d’occuper la plus grande part de l’assiette des Québécois. C’est pas normal qu’on mange des carottes américaines quand on a des carottes qui poussent près de chez nous. On doit mieux soutenir notre agriculture locale et accroître l’accès aux aliments locaux sur le marché. La souveraineté alimentaire, c’est un projet de société, et le réseau d’épiceries publiques qu’on propose est un excellent outil pour le réaliser », résume Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire.

« Soutenir les productrices et producteurs locaux, ça ne peut pas reposer seulement sur les citoyens, l’État doit embarquer. Il faut que l’État soit un acheteur fiable, stable, prévisible et qu’on approvisionne toutes nos écoles, nos hôpitaux, nos CHSLD et notre nouveau réseau d’épiceries publiques avec des produits locaux. Il faut que les gens qui cultivent nos terres aient confiance qu’on va acheter leurs produits. On doit travailler ensemble pour que nourrir le Québec rime avec soutenir notre production locale », conclut Nicolas Chatel-Launay, candidat dans Iberville.