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Observatoire des droits humains

Inspection du hijab, gifle, arrestation : le quotidien sous le régime taliban

Une femme est interpellée pour avoir fait ses courses seule. Le commerçant qui l'a servie est giflé puis emmené pour être interrogé. Une enseignante est refoulée à l'entrée de sa propre école parce qu'elle ne porte pas le vêtement jugé conforme.


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