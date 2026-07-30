Ukraine : le chef de l’ONU condamne de nouvelles frappes russes meurtrières

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a vivement condamné jeudi les frappes de missiles et de drones menées dans la nuit par les forces armées russes contre Kiev et plusieurs autres villes ukrainiennes, qui auraient fait de nombreuses victimes civiles et provoqué d'importantes destructions d'infrastructures.



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