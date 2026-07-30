Tribune. Les États africains doivent refuser de se rendre complices de la politique américaine d’expulsions de force

par Amnesty International

Le 12 juin, un groupe de 17 personnes – parmi lesquelles des Turcs, des Afghans et des Iraniens – a été expulsé de force des États-Unis et acheminé par avion à Bangui, en République centrafricaine (RCA), un pays avec lequel elles n’ont aucun lien et dont elles ne parlent pas la langue. Selon l’organisation Third […] The post Tribune. Les États africains doivent refuser de se rendre complices de la politique américaine d’expulsions de force appeared first on Amnesty International. ]]>



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