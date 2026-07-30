Près de 6 millions d'hectares ravagés par les flammes en Europe et en Amérique du Nord, selon l'ONU

La saison des incendies de 2026 a déjà réduit en cendres près de 6 millions d'hectares en Europe et en Amérique du Nord. Pour l'ONU, ces chiffres montrent qu'il sera impossible de contenir durablement les mégafeux sans renforcer les investissements dans la prévention, la résilience des territoires et l'adaptation au changement climatique.



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