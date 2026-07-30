Traite des êtres humains : les nouveaux esclaves derrière les escroqueries en ligne

Les chaînes n’ont pas disparu. Elles ont désormais la forme d’une offre d’emploi alléchante, d’un billet d’avion offert, d’un contrat promettant un salaire confortable à l’étranger. Au bout du voyage, pourtant, ni bureau climatisé ni carrière internationale : des sites surveillés, des passeports confisqués, des journées passées devant un écran à escroquer des inconnus sous la menace de coups, de décharges électriques, voire pire.



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