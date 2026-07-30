Ouganda : l’ONU dénonce un verrouillage accéléré du pouvoir après les élections

Un opposant arrêté, une organisation suspendue, un média réduit au silence, une nouvelle loi qui resserre un peu plus l’étau. Six mois après les élections générales du 15 janvier en Ouganda, le bureau des droits de l’homme de l’ONU dresse le portrait d’un pays où les espaces de contestation se referment les uns après les autres.



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