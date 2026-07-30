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Observatoire des droits humains

De la communication de crise aux voix des communautés : réinventer la communication humanitaire en Somalie

par Anua Shine Divine Hope
La levée de fonds axée sur la visibilité est essentielle, mais se concentrer uniquement sur l'impact immédiat peut nuire au renforcement des capacités à long terme.


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