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Observatoire des droits humains

Kazakhstan : relance du débat sur la sécurité publique et les politiques en matière de bien-être animal à la suite de réformes relatives à la gestion des animaux errants

par Corinne Molton
Les chiens errants sans propriétaire identifié sont gardés pendant un minimum de cinq jours, tandis que ceux ayant un propriétaire potentiel peuvent être détenus jusqu’à 60 jours.


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