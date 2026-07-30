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La mise en scène nationaliste contre les traditions du Bushido : les débats autour des nettoyages de stade pendant la Coupe du monde 2026

par Clément Blavet
Le cynisme national sert de rappel fondamental que la véritable dignité nationale ne peut être fabriquée dans le but d'attirer les éloges de la communauté internationale.


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