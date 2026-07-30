« Me faire soigner rapidement m’a sauvé la vie » : Justin Singo Nguma, survivant d’Ebola

Douze proches emportés par Ebola. Puis la maladie qui le frappe à son tour. Justin Singo Nguma aurait pu céder à la peur. Il choisit pourtant de se rendre immédiatement dans un centre de traitement. Dix jours plus tard, il en ressort guéri. Devenu survivant, il porte aujourd’hui un message simple à sa communauté : Ebola peut être vaincu si la prise en charge est précoce, malgré les rumeurs qui freinent encore le recours aux soins.



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