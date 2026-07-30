Non, la Cour suprême n'a pas qualifié les Canadiens unilingues d'« inférieurs »

par François Larocque, Full Professor, Research Chair in Language Rights, Faculty of Law | Professeur titulaire, Chaire de recherche Droits et enjeux linguistiques, Faculté de droit, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Michel Doucet, Emeritus Professor, Faculty of Law, Université de Moncton

Serge Rousselle, Full Professor / Professeur titulaire, Faculty of Law, Université de Moncton