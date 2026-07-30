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Observatoire des droits humains

Qu’est-ce que la littérature « jeune adulte » ?

par Lylette Lacôte-Gabrysiak, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communciation, Université de Lorraine
Les romans de cette catégorie s’adressent à des jeunes gens en pleine construction, qui peuvent s’identifier aux héros et héroïnes.La Conversation


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