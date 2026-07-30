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Les limites de l’économie, au-delà des caricatures

par Olivier Bargain, Professeur, Directeur du magistère de sciences économiques, Université de Bordeaux
Les critiques d’une science économique hors sol et technocratique méritent d’être entendues, mais elles ignorent souvent la transformation profonde de la discipline. Devenue largement empirique, celle-ci mobilise l’identification causale pour analyser les politiques publiques et les comportements, tandis que ses approches normatives interrogent les choix éthiques qui fondent nos décisions collectives. Encore faut-il la critiquer pour ce qu’elle est devenue, et non pour ce qu’elle a été.

Dans une récente tribune,…La Conversation


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