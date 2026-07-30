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80 milliards de dollars promis à la Côte d’Ivoire : ce que les marchés voient avant les agences de notation

par Florent Kanga Gbongue, Enseignant-Chercheur, Université Félix Houphouët-Boigny. Cocody, Côte-d'Ivoire
Les 8 et 9 juillet 2026, la Côte d'Ivoire a mobilisé près de 80 milliards de dollars d'intentions de financement pour son Plan national de développement (PND) 2026-2030, soit environ quatre fois le montant initialement recherché. Un tel engouement traduit-il une confiance durable dans les perspectives et les institutions du pays, ou simplement…La Conversation


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