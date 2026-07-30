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Haïti : les violences sexuelles s'intensifient à un rythme alarmant

Les violences sexuelles contre les femmes et les filles s'intensifient à un rythme alarmant en Haïti. Plus de 5.500 cas de violences basées sur le genre ont été recensés au premier semestre de 2026, soit près de 70 % du total enregistré durant toute l'année 2025, sur fond d'insécurité persistante et de déplacements forcés.


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© Nations Unies -
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