Haïti : les violences sexuelles s'intensifient à un rythme alarmant

Les violences sexuelles contre les femmes et les filles s'intensifient à un rythme alarmant en Haïti. Plus de 5.500 cas de violences basées sur le genre ont été recensés au premier semestre de 2026, soit près de 70 % du total enregistré durant toute l'année 2025, sur fond d'insécurité persistante et de déplacements forcés.



Lire l'article complet