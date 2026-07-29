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Observatoire des droits humains

Cisjordanie : l'annexion israélienne s'accélère, sur fond de violences croissantes

Deux ans après l’avis de la Cour internationale de justice déclarant illégale l’occupation israélienne de la Cisjordanie, la violence des colons et l’annexion de territoires « ne font qu’empirer », a dénoncé mercredi le bureau des droits de l’homme de l’ONU.


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© Nations Unies -
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