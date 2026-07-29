En RDC, l’écart se creuse entre l’épidémie d’Ebola et la riposte

Cinquante morts en vingt-quatre heures. Dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), l’épidémie d’Ebola accélère à un rythme qui dépasse désormais celui de la réponse sanitaire. Les Nations Unies appellent à une mobilisation immédiate pour éviter que le virus ne prenne définitivement l’avantage.



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