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À Chypre, António Guterres tente de relancer le processus de paix

Plus d’un demi-siècle après l’établissement d’une zone tampon separant le nord du sud de Chypre, le chef de l’ONU veut croire qu’un espace existe encore pour le dialogue. En visite mercredi dans la capitale Nicosie, sa première dans l’île depuis son entrée en fonction, António Guterres a annoncé son intention de convoquer une nouvelle réunion internationale pour relancer le processus de paix.


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© Nations Unies -
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