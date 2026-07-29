Royaume-Uni. L’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire du logiciel espion bahreïnite adresse un message clair contre la répression transnationale

par Amnesty International

La Cour suprême du Royaume-Uni a rejeté aujourd’hui un recours formé par Bahreïn qui invoquait l’immunité d’État dans le cadre d’un procès de longue haleine intenté par deux militants politiques, Saeed Shehabi et Moosa Mohammed, qui disaient avoir subi un préjudice psychologique après que leurs ordinateurs portables avaient été infectés par le logiciel espion FinSpy […] The post Royaume-Uni. L’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire du logiciel espion bahreïnite adresse un message clair contre la répression transnationale appeared first on Amnesty International. ]]>



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