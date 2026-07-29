Algérie. Les autorités doivent immédiatement annuler la décision prononçant la dissolution d’un syndicat indépendant du personnel enseignant

par Amnesty International

Réagissant à la décision du tribunal administratif d’Alger prononçant la dissolution du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (CNAPESTE), Sara Hashash, directrice régionale adjointe pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International, a déclaré : « La décision en date du 28 juillet prononçant la dissolution du CNAPESTE constitue une grave […] The post Algérie. Les autorités doivent immédiatement annuler la décision prononçant la dissolution d’un syndicat indépendant du personnel enseignant appeared first on Amnesty International.…



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