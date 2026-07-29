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Observatoire des droits humains

Comment la série « The White Lotus » remet le polar au goût du jour

par Emmanuelle Laboureyras, Chercheuse en Littérature et culture médiatique et populaire, Université Paul Valéry – Montpellier III
Dans sa série à succès, Mike White s’inspire des procédés narratifs d’Agatha Christie, avec une pincée de cruauté supplémentaire qui renvoie aux désordres sociétaux contemporains.La Conversation


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