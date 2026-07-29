Fusillade de Montréal : la haine des femmes n’a pas de parti, montre un manifeste laissé par le tireur
par Tristan Boursier, Docteur en Science politique, Sciences Po; Université du Québec en Outaouais (UQO)
Océane Corbin, PhD Student and research coordinator, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Une fusillade à Montréal a fait trois morts le 22 juin. Le tireur a laissé un manifeste masculiniste, un patchwork idéologique dont la seule constante est la haine des femmes.
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- mercredi 29 juillet 2026