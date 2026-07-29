Un nouveau test permettrait une détection précoce du cancer à partir de minuscules particules présentes dans les fluides corporels
par Sara Hassanpour Tamrin, Postdoctoral Associate, Department of Chemical and Petroleum Engineering, Schulich School of Engineering, University of Calgary
Arindom Sen, Professor, Department of Chemical and Petroleum Engineering, Schulich School of Engineering, University of Calgary
Des chercheurs ont mis au point une technologie afin de capturer de minuscules particules présentes dans les fluides biologiques afin d’y détecter des signes précoces de cancer.
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- mercredi 29 juillet 2026