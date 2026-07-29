Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soins aux personnes vivant avec une démence : repenser le rôle de la musique

par (Reva) Laurel Young, Professor of Music Therapy, Concordia University
La musique ne devrait pas seulement « traiter » la démence : utilisée comme ressource de vie, elle peut soutenir identité, autonomie et liens sociaux chez les personnes concernées.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Un nouveau test permettrait une détection précoce du cancer à partir de minuscules particules présentes dans les fluides corporels
~ Un étage de fusée SpaceX va percuter la Lune… Un accident qui pose déjà des questions de droit spatial
~ Femmes sur les conseils d’administration : du prestige… au détriment du pouvoir
~ Gaza : l'éprouvant trajet d'un patient sous dialyse jusqu'à l'hôpital… en charrette tirée par un âne
~ Mali. Des preuves de crimes de guerre commis par des groupes armés dans la région de Gao
~ Des empereurs romains à Donald Trump : quand les dirigeants politiques se montrent dans les enceintes sportives
~ Forces de l’ordre et recours aux armes : comment la Révolution française a posé les termes du débat
~ Une icône méconnue du marronnage : Selomoh del Castilho et le capitaine Broos
~ Ils prétendaient revenir de Terre sainte : comment les poètes médiévaux démasquaient les faux pèlerins
~ Sénégal : comment le football est passé d’un héritage colonial à une passion nationale
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter