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Gaza : l'éprouvant trajet d'un patient sous dialyse jusqu'à l'hôpital… en charrette tirée par un âne

Peu avant le lever du soleil, le Palestinien Fathi Hajji entame un périple éprouvant — qu'il effectue trois fois par semaine — vers l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans la bande de Gaza ravagée par la guerre.


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