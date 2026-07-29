Mali. Des preuves de crimes de guerre commis par des groupes armés dans la région de Gao

par Amnesty International

Les exécutions sommaires d’au moins 19 soldats maliens par des membres de groupes armés à Tabrichat, un village situé dans la région de Gao, au centre du Mali, doivent faire l’objet d’une enquête pour crimes de guerre, a déclaré Amnesty International après avoir analysé des images vidéo de l’incident survenu à la suite d’une embuscade […] The post Mali. Des preuves de crimes de guerre commis par des groupes armés dans la région de Gao appeared first on Amnesty International. ]]>



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