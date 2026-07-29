Ils prétendaient revenir de Terre sainte : comment les poètes médiévaux démasquaient les faux pèlerins
par Déborah González, Profesora Contratada Doctora, Universidade de Santiago de Compostela
Raquel Jabares, Docente
Les faux pèlerins ne sont pas nés avec les réseaux sociaux. Dès le XIIIᵉ siècle, troubadours et jongleurs tournaient en dérision ceux qui exagéraient ou inventaient leurs voyages en Terre sainte ou à Saint-Jacques-de-Compostelle.
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- mercredi 29 juillet 2026