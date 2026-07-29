Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Sénégal : comment le football est passé d’un héritage colonial à une passion nationale

par Hameth Dieng, Enseignant chercheur en STAPS (sciences et techniques des activités physisiques et sportives), Université Gaston Berger
Au Sénégal, les matchs des Lions inscrivent des dates et des lieux dans la mémoire collective, racontent une histoire nationale en perpétuelle construction.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Des empereurs romains à Donald Trump : quand les dirigeants politiques se montrent dans les enceintes sportives
~ Forces de l’ordre et recours aux armes : comment la Révolution française a posé les termes du débat
~ Une icône méconnue du marronnage : Selomoh del Castilho et le capitaine Broos
~ Ils prétendaient revenir de Terre sainte : comment les poètes médiévaux démasquaient les faux pèlerins
~ Arabie saoudite : nouvelles exécutions de migrants éthiopiens
~ Cyberesclavage : ces fausses offres d'emploi qui transforment leurs victimes en escrocs
~ Crise de la culture : la théorie des quatre régimes culturels pour sortir de la controverse
~ Les sondages générés par IA séduisent des instituts, mais peuvent-ils vraiment refléter ce que pensent les gens ?
~ Être rejeté par les autres fait mal : aider enfants et ados à rebondir quand ils sont mis de côté
~ Comment X est devenu l’un des théâtres de la guerre en Ukraine
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter