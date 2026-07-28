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Cisjordanie, Gaza : l’ONU voit s’éloigner la paix à mesure que le conflit change de visage

Pendant que Gaza tente péniblement de sortir des ruines, la Cisjordanie s’embrase. L’une reste un territoire dévasté où l’aide humanitaire maintient une population sous perfusion. L’autre glisse vers une violence que les Nations Unies jugent susceptible de faire basculer l’ensemble du conflit. Entre les deux, l’horizon politique se rétrécit dangereusement.


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© Nations Unies -
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