Réfugiés : 75 ans après, la promesse vacille

Soixante-quinze ans après l'adoption de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a exhorté les États à renouveler leur engagement en faveur du droit d'asile, estimant que cette promesse historique est aujourd'hui « mise à rude épreuve » par la multiplication des conflits et le durcissement des politiques migratoires.



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