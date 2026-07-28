Incendies en France et en Espagne : « L'alarme climatique retentit de toutes parts », selon l’ONU

Alors que des incendies historiques ravagent une partie de l'Europe, que des chaleurs extrêmes frappent l'Afrique du Nord et que des tempêtes meurtrières touchent le Chili, le chef d'ONU Climat, Simon Stiell, a lancé mardi un avertissement sans détour : « L'alarme climatique retentit de toutes parts ».



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