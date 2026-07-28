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Hépatite : l’OMS s’inquiète d’un ralentissement des progrès vers l’élimination d’ici 2030

Les hépatites B et C continuent de tuer davantage malgré une décennie de progrès. À l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avertit que le rythme actuel est insuffisant pour atteindre l'objectif d'élimination fixé à 2030. 


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© Nations Unies -
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