Plages du Débarquement en France, médinas aux Comores : 25 nouveaux sites inscrits au patrimoine mondial

Des plages du Débarquement en Normandie aux paysages sauvages du Soudan du Sud, en passant par les premiers sites jamais inscrits des Comores et de São Tomé-et-Principe, le patrimoine mondial de l'UNESCO s'est enrichi de 25 nouveaux sites cette année. Une décision qui consacre des trésors culturels et naturels de la planète tout en renforçant leur protection face aux menaces croissantes.



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