Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Plages du Débarquement en France, médinas aux Comores : 25 nouveaux sites inscrits au patrimoine mondial

Des plages du Débarquement en Normandie aux paysages sauvages du Soudan du Sud, en passant par les premiers sites jamais inscrits des Comores et de São Tomé-et-Principe, le patrimoine mondial de l'UNESCO s'est enrichi de 25 nouveaux sites cette année. Une décision qui consacre des trésors culturels et naturels de la planète tout en renforçant leur protection face aux menaces croissantes.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Cisjordanie, Gaza : l’ONU voit s’éloigner la paix à mesure que le conflit change de visage
~ Réfugiés : 75 ans après, la promesse vacille
~ Incendies en France et en Espagne : « L'alarme climatique retentit de toutes parts », selon l’ONU
~ Hépatite : l’OMS s’inquiète d’un ralentissement des progrès vers l’élimination d’ici 2030
~ Nigeria. Des documents de Shell révèlent l’existence d’un pipeline « en piteux état », des puits « introuvables » et des coûts de démantèlement s’élevant à 9,5 milliards d’euros, tandis que le scandale lié à la pollution prend de l’ampleur
~ Cyberesclavage : ces fausses offres d'emploi qui transforment leurs victimes en escrocs
~ Crise de la culture : la théorie des quatre régimes culturels pour sortir de la controverse
~ Les sondages générés par IA séduisent des instituts, mais peuvent-ils vraiment refléter ce que pensent les gens ?
~ Être rejeté par les autres fait mal : aider enfants et ados à rebondir quand ils sont mis de côté
~ Comment X est devenu l’un des théâtres de la guerre en Ukraine
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter